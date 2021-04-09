Горняк22: Народные приметы 9 апреля 2021 года в день Матрены

Горняк22: Народные приметы 9 апреля 2021 года в день Матрены

09.04.2021 0 Автор Горняк22

9 апреля в народном календаре — Матрена Настовица, или Полурепица. Православные чтут память Матроны Солунской. Испокон веков было принято утром идти в церковь, чтобы поставить свечу у образа святой Матроны, осуждающей нерадивых хозяек. 

На Руси Матрену прозвали Настовицей и Полурепицей. Первое прозвище было связано с твердым настом на снегу, который появляется во время таяния в этот период. Также настовицами называли чибисов, которые к Матрёниному дню прилетали домой.

Матрену считали покровительницей хозяек, особенно ткачих. Женщины просили у святой благословения на труд, также молились об урожае репы. В это время как раз делили запасы овощей. Лучшие репки – на семена, остальные – на еду. Этот продукт был очень популярен, репу фаршировали, варили, парили, делали из нее пюре и запеканки.

Народные приметы на 9 апреля

  • Утром иней и туман – год будет урожайный.
  • Вечером кричит чибис – погода будет ясной.
  • Если чибисы летают низко, дождей скоро не будет.
  • Если чибисы летают и кричат – летом будет засуха.
  • Чайки летают над домами – лед в ближайшее время сойдет.
  • Если поссориться на Матрону, помириться будет сложно.

Алтайская правда

РубрикаОбщество

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