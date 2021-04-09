Горняк22: Народные приметы 9 апреля 2021 года в день Матрены

9 апреля в народном календаре — Матрена Настовица, или Полурепица. Православные чтут память Матроны Солунской. Испокон веков было принято утром идти в церковь, чтобы поставить свечу у образа святой Матроны, осуждающей нерадивых хозяек.

На Руси Матрену прозвали Настовицей и Полурепицей. Первое прозвище было связано с твердым настом на снегу, который появляется во время таяния в этот период. Также настовицами называли чибисов, которые к Матрёниному дню прилетали домой.

Матрену считали покровительницей хозяек, особенно ткачих. Женщины просили у святой благословения на труд, также молились об урожае репы. В это время как раз делили запасы овощей. Лучшие репки – на семена, остальные – на еду. Этот продукт был очень популярен, репу фаршировали, варили, парили, делали из нее пюре и запеканки.

Народные приметы на 9 апреля

Утром иней и туман – год будет урожайный.

Вечером кричит чибис – погода будет ясной.

Если чибисы летают низко, дождей скоро не будет.

Если чибисы летают и кричат – летом будет засуха.

Чайки летают над домами – лед в ближайшее время сойдет.

Если поссориться на Матрону, помириться будет сложно.

Алтайская правда