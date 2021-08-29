Горняк22: Двое бийских подростков до смерти забили мужчину в парке

Следственный комитет Фото: sledcom.ru

Теперь подросткам грозят реальные сроки, один из них в силу возраста уже может быть привлечен к уголовной ответственности

В Бийске завели уголовное дело по факту убийства 45-летнего местного жителя в парке, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

По версии следствия, ночью 20 августа 2021 года в одном из парков города двое подростков, 13 и 15 лет, распивали алкоголь с 45-летним мужчиной. Во время пьянки между ними произошел конфликт. Подростки начали избивать бийчанина, который скончался от травм на месте.

Сейчас 15-летний подросток заключен под стражу, а 13-летний проходит лечение в психиатрическом отделении больницы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске осудили жестоко избивших женщину-таксиста подростков.

ТОЛК