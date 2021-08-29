Горняк22: Глава минздрава России Михаил Мурашко приедет с рабочим визитом в Алтайский край

Михаил Мурашко Фото: government.ru

Это уже не первая попытка главы ведомства посетить Алтайский край. Ранее его визит в регион постоянно откладывался

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, предположительно, приедет в Алтайский край в период с 7 по 9 сентября, сообщает ИА «Амител» со ссылкой на свои источники. Это будет рабочий визит, который не связан с какими-либо проверками.

По данным издания, министр посетит онкоцентр «Надежда» и кардиоцентр в Барнауле.

Отмечается, что поездка Мурашко в регион уже была ранее запланирована, но откладывалась по разным причинам.

Напомним, недавно регион посетила глава Ростуризма Зарина Догузова посетила Алтайский край и провела совещание по развитию нового туристического кластера «Предгорье Алтая».

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