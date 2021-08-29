Горняк22: Момент наезда автомобиля на двух девочек в Бийске попал на видео

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

От удара пострадавшие дети отлетели на несколько метров и почти не шевелились. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением врачей

Камеры наружного видеонаблюдения засняли момент наезда автомобиля Nissan на двух девочек в Бийске, сообщает «Barnaul22».

На кадрах видно, что автомобиль ехал с большой скоростью, а девочки перебегали дорогу по пешеходному переходу. Вероятнее всего, водитель не увидел пешеходов.

Напомним, 25-летняя женщина-водитель за рулем Nissan Bluebird допустила наезд на двух пешеходов – 14-летних девочек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Обоих пострадавших госпитализировали. Предварительно, тяжелых травм они не получили. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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