Горняк22: Сборная России вышла в финал чемпионата мира по пляжному футболу

Волейбол. Пляж Фото: pexels.com

В матче за золото россияне в воскресенье сразятся с победителем второго полуфинала — командой Японии, которая одолела соперников из Сенегала

Борная команда России обеспечила себе путевку в финал «домашнего» чемпионата мира по пляжному футболу, обыграв соперников из Швейцарии. Об этом сообщает РИА «Новости».

После ничьи в основное и дополнительное время (5:5) судья назначил серию пенальти, все пять попыток которого у россиян оказались результативными.

Кадры лучших моментов поединка появились в Сети.

За победу в турнире сборная РФ будет бороться с командой из Японии уже 29 августа.

Ранее «Толк» сообщил о том, что россияне взяли серебро в пляжном волейболе на Олимпиаде в Токио.

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