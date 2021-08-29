Горняк22: Тяжело и дорого: алтайские общественники очистили придорожные скалы от надписей

Фото: Барнаул22

Общественные деятели с использованием спецсредств очищали надписи, отметив, что это очень сложный и длительный процесс

Общественники устроили акцию по очистке скал от надписей в Республике Алтай, сообщает «Барнаул22».

Так, скалы отмывали участники двух проектов – «Мужик из Сибири» и «Чистый Алтай». Совместными усилиями скалы были очищены в районах Еланды, Чемала, Элекмонара и Усть-Муны. При этом активистам пришлось залазить высоко на скалы, чтобы добраться до некоторых надписей. Также они добавили, что это очень дорогостоящий и трудоемкий процесс.

Многие надписи на скалах были датированы 2003 – 2005 – 2012 годами. При этом они не выгорели на солнце, спустя десятки лет.

Местный депутат Сергей Кухтуеков отметил, что по закону региона, в Республике запрещено оставлять надписи на придорожных камнях. Нарушителям грозит штраф до 3 тыс. рублей. В свою очередь руководитель блог-утра «Россия – страна возможностей» Ирина Рудыка считает, что это слишком мягкие меры.

Ранее местный гид Чагин Таханов пристыдил туристов, которые расписывали скалу в регионе. Он объяснил им, что Алтай – это его дом. Также мужчина спросил, понравилось бы им, если бы он пришел к ним домой и разрисовал дорогие обои, на что туристы ответили отрицательно.

Предположительно, туристы приехали на Алтай из другого региона.

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