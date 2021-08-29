Горняк22: Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября для всех знаков зодиака

Астрология. Гороскоп. Знаки зодиака Фото: Фото: pixabay.com

Стрельцов ждет служебный роман, Козерогов – свадьба, а Близнецов – финансовая прибыль. Рассказываем, какой будет неделя с 30 августа по 5 сентября для всех знаков зодиака

Овен

Эксперты утверждают, что эта неделя будет благоприятной для семейной жизни. Вместе с партнером в этот период можно заниматься решением общих бытовых вопросов. Например, сделать ремонт, переставить мебель или потрудиться на даче. Самочувствие Овнов улучшится, укрепится иммунитет, возрастет энергетический потенциал. Время подходит для посещения фитнес-клуба.

Телец

На этой неделе представители знака будут настроены на отдых и развлечения. Астрологи советуют легко относиться к проблемам, тогда многие из них решатся сами собой. В этот период могут объявиться люди, которых Тельцы не видели много лет.

Близнецы

Этот период хорошо подходит для решения финансовых вопросов. Велика вероятность увеличить свои доходы. Во второй половине недели можно совершить крупные покупки для дома. Эксперты считают, что в будние дни Близнецам нужно хорошо поработать, а в выходные как следует отдохнуть.

Рак

Для Раков эта неделя подойдет для интенсивных контактов, поездок и встреч. Не исключено, что от них удастся добиться существенной помощи и поддержки. В этот период не стоит отказывать в помощи другим людям.

Лев

Дружба Фото: Pixabay

На этой неделе представители знака узнают много полезной информации. Есть вероятность получить сведения, которые Львы так долго искали. Это время хорошо подходит для науки и различных исследований.

Дева

Девы на этой неделе смогут продемонстрировать окружающим свои таланты и способности, если будут полагаться не только на себя, но и на единомышленников. Представителям знака нужно больше времени проводить среди друзей и не отказываться от вечеринок.

Весы

Астрологи рекомендуют представителям знака быть более осторожными и продумывать каждый шаг. На этой неделе Весы смогут проявить себя как хорошие психологи и понять скрытые мотивы окружающих их людей.

Скорпион

Взгляды представителей этого знака будут устремлены в будущее. На этой неделе их внимание будут привлекать глобальные цели и задачи. Во второй половине недели есть вероятность встретить человека, который сможет многому научить Скорпионов.

Стрелец

Город. Люди Фото: pixabay.com

В этот период астрологи советуют не бояться перемен и при необходимости идти на риск. Нужно быть готовым проявить себя в нестандартных и экстремальных ситуациях, чтобы изменить жизнь к лучшему. На этой неделе звезды предсказывают Стрельцам служебный роман.

Козерог

На этой неделе те представители знака, которые долгое время состоят в отношениях, могут решиться на заключение брака. В эти дни можно совершить свадебное путешествие или обвенчаться. Не исключено подписание выгодного договора.

Водолей

Эта неделя как нельзя лучше подходит тем представителям знака, которые решительно настроились на изменение своего образа жизни. Время хорошо подходит для избавления от вредных привычек.

Рыбы

У Рыб неделя пройдет на эмоциональном подъеме. Особенно это почувствуют влюбленные пары, отношения будут стремительно развиваться, не исключено заключение брака. Тех представителей знака, чьи отношения уже устоялись, ждет расцвет. Период считается благоприятным для посещения концертов, театра и вечеринок.

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ТОЛК