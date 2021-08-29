Горняк22: Ореховый Спас 2021: история и главные традиции Третьего Спаса
Орехи Фото: goodfon.ru
Ореховый Спас – самое народное название этого праздника. Считалось, что в этот день дозревают орехи, можно было начинать их сбор и нести в церковь на освящение
Когда Ореховый Спас в 2021 году
Дата Орехового Спаса неизменна, его отмечают ежегодно 29 августа. В 2021 году этот день – воскресенье. Об этом сообщает портал calend.ru.
История Орехового Спаса
Церковное название праздника – Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Он отмечается на следующий день после Успения Богородицы.
История самого праздника берет начало в 1 веке нашей эры. Согласно церковному преданию, царь города Эдесса серьезно заболел, а все попытки лекарей излечить его были безуспешными. Однажды царь услышал о проповеднике в Палестине, исцелявшем всех нуждающихся, которым был Иисус Христос.
Царь прислал к нему своих слуг, которые должны были доставить его в Эдессу. Но Спаситель попросил подать ему воду и полотенце (урбус). Он умылся и вытер им свое лицо, а на полотенце чудесным образом отпечатался его лик.
Урбус слуги повезли обратно в Эдессу. Царь приложился к нему и в тот же миг излечился от недуга. После этого события вместе со своими слугами он принял крещение от одного из учеников Христа.
Именно с этого полотна начали писать первые иконы. Святыня долгое время хранилась в Эдессе, а в 944 году ее торжественно перенесли в Константинополь.
У Орехового Спаса есть и другие названия – «Спас Нерукотворный», «Спас на холсте» и «Хлебный Спас».Церковь. Служба Фото: Анна Меньшикова
Традиции Орехового Спаса
Многие ошибочно полагают, что суть Орехового Спаса – освятить орехи. Но это совсем не так. Освящение плодов – древний и благочестивый обычай, но второстепенный. Портал pravoslavie.ru сообщает, что таким образом люди символически выражают благодарность Творцу, но главное ее выражении должно заключаться в покаянии и молитве.
Накануне праздника, вечером 28 августа, в храмах совершается всенощное бдение.
В день Третьего Спаса проводятся Божественные литургии, после которых православные священники совершают молебен с освящением воды, а затем освящают принесенный урожай.
Название «Хлебный Спас» пошло из-за древнерусской традиции заканчивать в этот день уборку хлебов и печь первый каравай из муки нового урожая. Хлеб освящали в храме, а потом ели всей семьей.