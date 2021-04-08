Горняк22: Форум «Алтай. Территория развития» пройдет в двух форматах

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Офлайн и онлайн. В нынешнем году Молодёжный образовательный форум «Алтай. Территория развития» пройдет в двух форматах. Регистрация на мероприятие открыта.

Полюбившийся молодежи из разных регионов форум АТР организуют с 30 мая по 5 июня. В режиме реального времени он примет 500 участников на новой площадке – на озере Ая, по ту сторону экрана будет находиться еще тысяча человек.

Начальник Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова подчеркнула, что в прошлом году АТР, организованный исключительно в онлайн-формате, работал в полную силу:

– Удалось привлечь не только большое количество активистов (2,5 тысячи человек). С молодежью на 12 площадках работали востребованные в стране эксперты. Среди них – автор книг по личностному развитию Максим Батырев, телеведущий Дмитрий Губерниев, общественный деятель Сангаджи Тарбаев. Поэтому новый формат проведения форума продолжится в этом году.

Название масштабного мероприятия оправдывает его цели. Кстати, в прошлом году молодежи предлагали придумать свою расшифровку аббревиатуры. Вот три самые оригинальные: «Амбассадор твоего развития», «Аккумулятор твоих ресурсов» и «Амбициозные творцы реальности». Сразу видно, насколько креативные люди задействованы в работе площадок.

– Участниками форума могут стать лидеры муниципальных образований и молодежных движений, менеджеры проектов, представители проектных и исследовательских групп, профессиональных сообществ и некоммерческих организаций. Возраст желающих получить новые знания – от 18 до 35 лет, – пояснили организаторы.

Будут работать 10 образовательных площадок, объединенных в два направления: «АТР-социальный: Лидер–Команда–Общество» и «АТР-управленческий:

Наука–Бизнес–Государство». Сквозными темами станут развитие проектной культуры, креативная индустрия, творчество, экологичность общественных и управленческих решений.

Студентка Алтайского государственного университета Юлия Булгакова уже подала заявку на «МедиаДвиж», где будут рассказывать о работе средств массовой информации в современном мире.

– Я будущий журналист. Главное в нашей профессии – практиковаться. В рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант» работала пресс-секретарем отрядов классического вуза. На форуме хочу познакомиться с людьми из разных регионов, получить новый опыт, – говорит Юлия Булгакова.

Для ребят создадут максимально комфортные условия. Территория с современной инфраструктурой включает в себя выставочный комплекс, коворкинг-зоны, площадки для йоги, спорта, арт-творчества, бассейн, игротеки, АТР-объекты, лофт-площадки, сцену для культурно-творческих мероприятий.

Регистрация участников продлится до 30 апреля на сайте АИС «Молодёжь России». Подать заявку на конкурс грантов в рамках АТР можно до 24 мая на сайте grants.myrosmol.ru.

Алтайская правда