Горняк22: Из-за чего по Барнаулу не перестают бегать бродячие собаки и что с этим делать

Жители Барнаула периодически поднимают проблему бездомных собак. Есть ощущение, что этих животных меньше не становится, хотя их никто не подсчитывает.

В социальных сетях то и дело появляются посты возмущенных горожан: то у школы на ул. Гущина дворняги лают на учеников, то почтальона покусали на ул. Проездная, то жители опасаются ходить в районе ЖК «Адмирал».

Гуляя по улицам, барнаульцы не чувствуют себя в безопасности. Получается, что приюты есть, ловцы назначены, но проблема не решилась. «Алтайская правда» попыталась разобраться, почему так происходит, и как можно исправить ситуацию.

Что делают с бродячими собаками в Барнауле

С 1 января 2020 года в России действует закон, запрещающий жестокое отношение к животным. Есть два легальных метода обращения с «мохнатыми соседями». Один – пожизненное содержание в приютах. Второй – ОСВВ («отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в среду обитания»). Выпускать на волю нельзя тех особей, которые ведут себя агрессивно, даже если их не дразнили.

Каждый год администрация краевой столицы заключает контракт на отлов и содержание безнадзорных собак. На 2021-й такой документ тоже подписан – как и раньше, с приютом «Ласка». Стоимость услуг – 4 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен поймать гуманными методами 558 «голов». Обращений от жителей за 12 месяцев поступает около 600.

«Количество выведено исходя из денежного содержания. Администрация края нам довела норматив на одно животное: сколько денег уходит на отлов, сколько – за каждый день его жизни в приюте, сколько – на ветеринарную обработку», – комментирует начальник отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Елена Королёва.

Как отмечалось выше, если собака проявляет немотивированную агрессию, ее оставляют в приюте, и тогда дальнейшее содержание животного властями не оплачивается. Представитель комитета сказала, что мест для зверей хватает и добавила: «Раз «Ласка» вышла на муниципальный контракт, значит, свои обязательства готова выполнить».

Процесс отлова фиксируется на видео. Заключаются акты выполненных работ. Невыполнение или недобросовестное выполнение может приводить к штрафам.

С какими трудностями столкнулась «Ласка»

Заведующая приютом Софья Куликова сказала «Алтайской правде», что выделяемых средств не хватает – деятельность в целом убыточная. К примеру, по нормативам, отлов и выпуск одного животного стоит 716 рублей. Занимаются этим четыре человека: два непрофессиональных ловца, которые учатся на ходу, и два водителя – они же помощники, снимающие всё на мобильный для отчета. Автомобиль надо заправить, средства отлова, то есть сети, сачки, ловушки – найти, купить или сделать самому.

Как отметила Софья, «инфраструктуры гуманного отлова» у нас нет. Не все приспособления получается добыть, в итоге используются кустарные, что тоже несколько осложняет работу.

Она утверждает, что без помощи спонсоров и волонтеров браться за это дело не было бы смысла. Требований к частным приютам выдвигается много. Поэтому другие организации за такие контракты не берутся.

«Нас не хватает даже на Барнаул. А нам звонят отовсюду: из Новоалтайска, Рубцовска, Павловского района. И мы вынуждены отказывать», – говорит руководитель.

В «Ласке» постоянно проживает более 600 собак, а работает – 12 человек. Часть животных находится на улице – на территории около 70 соток, часть в помещениях. Приют делится на блоки: карантинный, послеоперационный, дрессировочный, а также блок готовых к выпуску, на улице есть будочный и вольерный сектора. В день на животных уходит более 50 кг каши. Ее варят в четырех котлах – по 160 литров каждый.

Один из ответственных моментов – решение судьбы животного. После вакцинации и стерилизации надо понять, кого пора выпустить обратно, а кто слишком часто показывает зубы. Последних пытаются всё равно социализировать и, уже подобревших, пристроить в добрые руки. Иногда получается.

Как дела обстоят во всем крае и России

В управлении ветеринарии по Алтайскому краю нам сообщили, что в регионе действует пять зарегистрированных частных приютов для животных – в Барнауле, Славгороде, Рубцовске, Бийске, Заринске. Отловом занимаются четыре организации в перечисленных городах, кроме Славгорода. Эту функцию они осуществляют по муниципальным контрактам.

По данным Минздрава Алтайского края, в 2020 году в регионе от укусов собак пострадали 2360 человек – те, кто обращался за медицинской помощью. Но в это число вошли и нападения домашних питомцев. Статистика по пострадавшим непосредственно от бродяг не ведётся.

В начале марта в Бийске «бесхозная» собака повалила на землю и укусила шестиклассника на территории гимназии. Полиция, конечно, начала проверку, но хвостатых бродяжек меньше от этого не стало. Часто жалуются на уличные своры и жители Рубцовска.

Актуальна проблема и для других регионов. На днях в Бурятии стая бродячих собак загрызла 80-летнюю пенсионерку. В Мурманской области недавно лающая свора окружила мужчину, к счастью он не пострадал.

Иногда страх за себя и детей подталкивает людей на преступление. В Оренбурге кто-то отравил стаю бездомных собак, похожий случай был недавно в Кемеровской области. Несколько дворняжек убили в Ухте, еще одну стаю – в Крыму. Догхантеров становится всё больше – будто в противовес гуманному тренду.

Какие есть пути решения проблемы

Часто говорят, что система ОСВВ не работает гладко. Она не гарантирует людям стопроцентную безопасность: уличных собак по-прежнему много. Еще один аргумент: единоразовая вакцинация бессмысленна. Комплексную прививку (от бешенства, чумы и других заболеваний) надо ставить двукратно с интервалом в месяц, затем повторять каждый год. А при ОСВВ одну особь ловят для процедур лишь раз. Через год дворняжка снова может стать заразной.

В решении столь глобальной проблемы наш край зависит от федеральных решений. Есть три популярных идеи, обсуждаемых в обществе.

1. Обязательная регистрация

Вот как рассуждают зоозащитники. Чтобы безнадзорных собак на улицах не было, владельцы не должны их выбрасывать изначально. А для этого нужно сделать так, чтобы животных заводили только добросовестные хозяева, готовые к расходам и заморочкам, а также ответственности перед законом.

«Вопрос с бездомными собаками можно решить, только воздействуя на причину их появления, а не разгребая последствия. Если животных надо будет обязательно регистрировать, люди три раза подумают, прежде чем заводить щенка. Также питомцев следует массово стерилизовать: бездомных – всех, домашних – 80%», – считает Софья Куликова.

Такого же мнения придерживаются челябинские депутаты, которые в конце марта внесли в Госдуму инициативу об обязательной регистрации. Когда домашний любимец зарегистрирован и чипирован, его уже нельзя просто «выгнать из дома». По чипу найдется хозяин, которого можно оштрафовать за нарушение требований по обращению с домашними животными. В Алтайском крае физическое лицо уплатит от 500 рублей до 3 тыс. рублей. Штрафы у нас есть, а обязательной регистрации нет, только добровольное чипирование.

Подобным способом проблему решили Чехия, Швеция, Нидерланды, Испания, Австрия. На улицах этих стран вы не встретите бродячих псов. В Германии каждый хозяин обязан поставить собаку на учет в налоговой и, соответственно, платить за неё государству. Штрафы за выдворение на улицу у немцев огромны. В некоторых случаях это грозит лишением свободы.

Справка. Регистрация предполагает присвоение животному номера. Он может указываться на ошейнике, быть татуировкой на задней лапе или сохраняться в микрочипе под холкой. В крае есть только добровольное чипирование (в Барнауле на ул. Шевченко, 158 процедура стоит 560 рублей). В базу animal-id.ru вносятся имя и контакты владельца, кличка и порода животного, пол, фото, место регистрации. Понять, чипирована ли собака, можно при помощи сканера. Изначально предполагалось, что при регистрации в базе также должны указываться данные о генетической идентификации, родителях животного (если известны), диагнозах и лечении, вакцинации.

Возражения. Во-первых, непонятно, сколько ждать, когда регистрация и стерилизация приведут к сокращению численности. Во-вторых, далеко не все бездомные собаки были кем-то выброшены. Многие из них – абсолютно дикие, и живут на улице из поколения в поколение. Что делать с ними?

2. Сеть муниципальных приютов

Зампредседателя комитета Алтайского краевого заксобрания по местному самоуправлению Иван Мордовин полагает: надо строить сеть приютов, где собак будут оставлять на ПМЖ.

С 2016 года наш регион передал полномочия по обращению с животными, не имеющими владельцев, органам местного самоуправления. Но на территории большинства муниципалитетов до сих пор нет приютов. Зубастых бродяг попросту негде содержать (да и некому отлавливать).

«В правительстве рассматривают вопрос о развитии на территории страны сети приютов для животных. Не исключено, что регионам выделят субсидии из федерального бюджета на софинансирование данных мероприятий. Мы ждем итоговых решений, которые будут приняты на федеральном уровне», – сообщил парламентарий «Алтайской правде».

Недавно Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило два проекта типовых приютов. Один вариант включает центр стерилизации, ветклинику, карантинную зону, вольеры. Второй – это центр гуманного обращения с животными, главная задача которого в поиске нового дома для кошек и собак.

Во многих городах России уже планируют строительство муниципальных приютов для животных. Активно обсуждают этот вариант в Новосибирске, Новокузнецке, Воронежской области. В ряде городов такие учреждения есть, например, в Москве, Перми, Омске, Твери.

Возражения. Некоторые зоозащитники выражают сомнения в качестве работы муниципальных приютов и настаивают, что частники относятся к животным более ответственно.

3. Уничтожение

Ликвидация бездомных собак сейчас незаконна. Однако недавно в Госдуму был внесен законопроект, который мог разрешить регионам регулировать численность бродячих псов, в том числе «гуманными методами, гарантирующими безболезненную смерть».

Некоторые сторонники такого подхода подчеркивают: большая часть безнадзорных собак – не выброшенные домашние питомцы, а отдельная дикая популяция, живущая на улице из поколения в поколение. Данный факт нам подтвердил ветеринар, президент Алтайской краевой общественной организации помощи диким животным «Ноев ковчег» Артём Кучер.

«Щенки рождаются на заводах и теплотрассах. У стаи свои правила, своя жесткая иерархия. Они даже хитрее, чем волки, – рассказал эксперт. – Иногда к ним примыкают бывшие домашние собаки, чаще это суки, потому что кабеля могут сразу загрызть. Стаи представляют угрозу для зверей, например, зайцев и косуль. Для людей тоже опасны, но они целенаправленно нападают, если уже пробовали человечину. В европейских странах таких животных отлавливали, стерилизовали, некоторых пытались социализировать и, если это получались, то и пристроить в добрые руки. Тех, которые не социализировались, ждала эвтаназия».

К слову, сам Артём поддерживает обязательную регистрацию. Считает, что диких собак надо пересчитывать, кастрировать, стерилизовать и много раз вакцинировать, снабжать биркой, клеймом и чипом, вносить в базу. Это даст контроль популяции, профилактику особо опасных инфекционных заболеваний.

Но вернёмся к догхантерам и сторонникам эвтаназии. По их логике, если на улице в основном обитают дикие собаки, не знакомые с поводком, то их можно отстреливать, как зашедших в деревню волков, или ловить и усыплять.

Возражения. Допустим, в городах выберут и уничтожат только диких бродяг. Не превратится ли это в проблему тотального истребления вида? Кроме того, обычных питомцев выбрасывать на улицу не перестанут. К слову, депутатскую инициативу об эвтаназии раскритиковали за «живодерство» и отозвали.

Подведём итог

В мире проблему бродячих собак решают по-разному. В США практикуется усыпление «бездомышей». В Швеции к этому методу прибегать почти не приходится – там их давно нет, благодаря строгой регистрации, налогам и жёсткому правовому регулированию.

А пока в России идут споры и применяется ОСВВ, всё что могут сделать простые жители – не бросать своих животных, держаться как можно дальше от диких свор и учить тому же своих детей.

Барнаул

Алтайская правда