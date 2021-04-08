Горняк22: Бывший ректор АГМУ Игорь Салдан не смог оспорить свое увольнение

Экс-ректору Алтайского государственного медуниверситета Игорю Салдану в очередной раз отказано в восстановлении в должности. Такое решение принял краевой суд.

20 ноября 2019 года Игорь Салдан был приказом Минздрава уволен с поста ректора. Однако, помимо этой должности, он также работал завотдела по взаимодействию с практическим здравоохранением и учебно-методической работе вуза и заведовал кафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности. Именно в этих должностях бывший ректор и попытался восстановиться через суд.

В ходе разбирательств он отказался от требования восстановить его в должности завотдела, не отказавшись при этом от намерения вернуть себе кресло завкафедрой. В то же время Игорь Салдан подал в суд на АГМУ и Минздрав, пытаясь оспорить также и увольнение с должности ректора. Оба иска были объединены в одно дело.

В марте 2020 года Центральный районный суд Барнаула отказал Салдану в восстановлении в обеих должностях. Тот пытался обжаловать данное решение, однако 6 апреля 2021 года апелляционная инстанция оставила его без изменений.

Фото: Максим Стрелковский

Алтайская правда