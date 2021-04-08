Горняк22: Сезон активности клещей стартовал в Алтайском крае

Фото Олег БОГДАНОВ

О мерах борьбы и профилактике в сезон активности клещей рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.

Сезон активности клещей стартовал в регионе. В прошлом году на Алтае первый случай укуса был зарегистрирован 24 марта, в нынешнем обращений пока не происходило. В целом по Сибири есть первый пострадавший. 11 марта житель Новосибирской области выезжал в Горный Алтай на отдых, откуда и поступило сообщение.

Главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елена Черкашина дала прогноз на ближайшее время:

– Наш край является эндемичным по клещевым инфекциям. Речь идет не только об энцефалите, но и о сибирском клещевом тифе, боррелиозе, эрлихиозе. Наступивший год несет нам опасность средней степени тяжести. Потихоньку идет рост заболеваемости. В прошлом году было чуть больше 11 тысяч пострадавших. Если смотреть динамику, то сейчас подъем идет на уровне 2003 года. Будем надеяться, что погодные условия внесут свои коррективы.

В отличие от прошлых лет эпидсезон в регионе еще не начался. Чаще случаи происходят в Горном Алтае, где теплее. С 1 марта введен эпидмониторинг по природным очагам. Со вчерашнего дня начали прощупывать обстановку в городах. Елена Черкашина рассказала о местах в Барнауле, где с наибольшей вероятностью может укусить клещ. Например, это территория возле оптового рынка на пр. Космонавтов.

– «Точка» плохо расчищена. Там водятся грызуны, которые являются «домом» для клещей, так же как и собаки. Там много бродяг, стоят шалаши… На протяжении пяти лет проводим обработку, клещи уходят. Когда препарат перестает действовать, они снова плодятся и живут дальше, – подчеркнула Елена Черкашина.

Опасно также гулять у завода «Кристалл», в парке «Юбилейный», в нагорной части города.

– Вообще вся территория края – эндемичная. Сельские территории, населенные пункты опасны практически повсеместно вплоть до дворов. Собаки, коровы, которые выходят в природные очаги, домой возвращаются, как правило, уже не одни, – продолжает специалист.

Если говорить о Барнауле, традиционно весной проверяется обстановка в парках и аллеях. В ближайшее время начнется обработка баз отдыха, санаториев и других мест отдыха населения. Территории летних оздоровительных лагерей начнут опрыскивать в мае.

Кстати, на аллеях после процедур лучше не появляться на протяжении двух-трех дней, так как после опрыскивания специальными средствами активность клещей в это время повышается. А затем они умирают. Специалисты призывают соблюдать элементарные меры безопасности находясь на природе, но лучше всего привиться.

Как обезопасить себя в лесу?

Наденьте светлую одежду, на ней клещ будет куда виднее, чем на темной, и его легче вовремя заметить и снять.

Брюки лучше заправить в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Рубашку или свитер – в брюки. Поскольку клещи всегда ползут вверх, это им помешает, считают спасатели.

Манжеты рукавов должны плотно прилегать к коже руки. На голове очень кстати будет капюшон.

Самоосмотр желательно проводить каждые 10–15 минут. А после возвращения домой из леса – снять с себя всё, тщательно проверить одежду и кожные покровы.

Спасатели также рекомендуют обработать одежду средствами от клещей.

Ночевать лучше в сосновых лесах, растущих на песчаных почвах: там нет обычно травы, с которой клещи перескакивают на людей.

Если укусил клещ, не надо отрывать. Нужно обработать это место спиртом и удалить вредителя с помощью петли из нити.

Клеща, которого вытащили, нужно доставить в лабораторию для микроскопической диагностики на энцефалит и боррелиоз.

Алтайская правда