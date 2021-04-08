Горняк22: Что нельзя и можно делать в День Благовеста Гавриила

8 апреля в народном календаре – Гавриил Благовест, Гавриил и Василий. Праздник назван в честь Архангела Гавриила – одного из ангелов. Его имя буквально означает «Всевышний – сила моя».

Ему выпала честь сообщить Деве Марии о том, что ей суждено стать матерью Сына Божьего, Иисуса Христа. Именно потому его и назвали Благовестом.

В этот день принято возносить молитвы архангелу Гавриилу. Он считается одним из наиболее значимых представителей Небесного воинства и покровителем верующих. На Руси к нему обращались по разным поводам: при болезни, в случае сглаза или наговора, с просьбой уберечь скот от всяких бед, для «сохранения и изобилия пчел в ульях» и так далее.

Также в народе верили, что 8 апреля архангел Гавриил спускается на землю, чтобы исполнить желания людей. Встаньте лицом на восток, три раза перекреститесь и трижды негромко скажите: «Архангел Гавриил, слуга Господа нашего, услышь просьбу рабы Божией (имя) и исполни её (своими словами скажите, чего вы желаете). Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Были и запреты, связанные с этим днем. Женщины старались закончить все дела с пряжей. Полагали, что после Гавриила прясть нельзя – все равно не пойдет впрок.

Хозяйкам не советовали просить у соседей и подруг муку, сахар и соль. В противном случае супруг начнет ходить «на пироги» к ним.

Запрещено в этот день выбрасывать остатки пищи. Их надо было обязательно отдать животным. Те, кто нарушит запрет, будут в конце жизни голодать.

Алтайская правда