Горняк22: Мультимедийные социальные платформы разрабатывают на Алтае

Производство продуктов, виртуальные экскурсии и эмоциональный интеллект. Жюри стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов. Алтайский край» определило лауреатов и победителей среди школьников и студентов.

Есть запрос

Полтора года команды под руководством наставников развивали свои проекты. Их итоговая защита и церемония награждения состоялись в Алтайском филиале РАНХиГС.

На презентацию каждой команде отводилось 3-4 минуты и еще шесть-семь — на вопросы жюри, которое определило шесть команд-лауреатов. Это «Игровест», «Наш вклад в Победу», «Занимательная экономика», «БиоФудЛаб», «Emoji – гид» и «VR – Алтай».

«Сегодня есть огромный запрос со стороны государства, бизнеса на яркие, качественные, конкурентоспособные проекты и сработанные, уверенные, ответственный команды. Проект «Кадры будущего для регионов» собрал это все воедино», – отметила депутат Госдумы Наталья Кувшинова.

Мультимедийная эпоха

Участники представили самые разные проекты. Так, например, команда «VR – Алтай» разработала мобильное приложение для виртуальных экскурсий по городу с образовательным компонентом. С его помощью можно увидеть, как выглядел Барнаул в XIX веке.

А «Emoji – гид» представила набор деревянных «кубиков эмоций», способствующих развитию интеллекта и эмоционального уровня детей. Из девяти кубиков собираются главные персонажи игры – животные с разным настроением. На одном кубике на каждой стороне изображены персонажи, которые можно собрать, на двух других – мальчик и девочка с теми же эмоциями, что и у животных.

Также к кубикам можно скачать приложение «АИРО.AR». При наведении камеры смартфона на изображения, на телефоне воспроизводятся мультфильмы, рассказывающие о каждой эмоции.

Проектная команда «БиоФудЛаб» занималась производством и продвижением пищевых продуктов, добавок на основе зерна люпина. Проект призван снизить недостаток растительного белка в рационе и повысить качество питания.

Участники «ALGO» создали пакет экскурсионно-познавательных квестов на платформе мобильного приложения, на трех языках: русском, английском, китайском. Команда проекта «Мы – тимуровцы» разработала мобильное приложение «Помощник в кармане», с помощью которого находят друг друга те, кто нуждается в помощи и те, кто готов ее оказать.

«Ваши проекты нужно показывать взрослым: с каким драйвом, энергией и верой в себя надо презентовать то, что ты любишь, во что веришь, что для тебя является самым главным. Ваши наставники составили достойный дуэт вашей креативности и в хорошем смысле — безбашенности», – обратилась к участникам проекта руководитель программы Центра проектов АСИ направления «Молодые профессионалы» Екатерина Пустынская.

Вкус победы

Победителями были признаны сразу две проектных команды: «Мы – тимуровцы» и ALGO. Их наградили путевками в лагерь «Артек» на тематическую образовательную программу «Предприниматели будущего», а участников старше 18 лет – путевками на молодежный форум «АТР – 2021».

«Мы хотим, чтобы люди гуляли по городу и проходили наш квест на исторические темы. Сейчас у нас уже есть пробная версия приложения в «Google Play». Мы работаем над тем, чтобы после квеста участники получали приятный бонус, например, десерт из кофейни», — делится участница проекта «ALGO» Мария Швец.

Пока приложение работает только в Бийске, но в планах у ребят добавить весь Алтайский край.

Наставник «Мы – тимуровцы» Юлия Плотникова считает, что их приложение поможет пенсионерам изучить цифровые технологии, а молодежь с его помощью станет вовлекаться в благотворительность.

«Мы организовали мероприятия по расширению отряда волонтеров. Провели серию акций для людей пенсионного возраста. Создали платформу «Помощник в кармане», которая позволяет пожилым людям отправлять запросы на помощь, а волонтерам оперативно реагировать на них. Регистрироваться на платформе могут только обученные волонтеры. Регистрация пенсионеров и их обучение осуществляется также командой волонтеров, что защищает платформу от разных мошенничеств», — добавляет Юлия.

Новые компетенции

Всем проектным командам – участницам стратегической инициативы — вручили сертификаты на мастер-классы по освоению новых компетенций: от приготовления конфет и сервировки стола до художественной керамики, управления электровозом и создания средневекового кольца.

«Если есть цель, мечта, единомышленники и соратники, можно сделать многое!» – подчеркнул министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Наталья АНДРОНОВА

Алтайская правда