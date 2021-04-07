Горняк22: Стартовал конкурс грантов для российских немцев

Стартовал прием заявок на участие во всероссийском конкурсе грантов «Российские немцы в авангарде будущего-2021». Подать документы на участие можно по 10 мая.

Приглашаются как деятели из числа российских немцев, так и общественные организации (центры встреч, национально-культурные автономии и т.д.). Участие в конкурсе позволит многим реализовать свой творческий и креативный потенциал. Индивидуальные участники получат до 70 тысяч рублей, организации – до 300 тысяч.

Важные условия:

проекты обязательно должны отражать российско-немецкую идентичность и решать актуальные проблемы российских немцев;

продолжение или тиражирование проекта после окончания грантовой поддержки и возможность использовать результаты в течение долгого времени;

проекты, которые получат финансовую поддержку, должны быть реализованы до 20 декабря 2021 года.

Номинации конкурса:

Лучшие издательские проекты

Лучшие проекты в области культуры и искусства

Лучшие проекты в сфере образования

Лучшие проекты в области науки

Лучшие проекты в сфере развития гражданского общества

Лучшие проекты в области спорта

Результаты будут объявлены 31 мая и опубликованы на информационном портале российских немцев RusDeutsch. Там же можно прочитать положение о конкурсе и ознакомиться с рекомендациями по заполнению заявки.

Заявки, списки достижений и рекомендательные письма принимаются по электронной почте аvangard_mng@ivdk.ru.

Алтайская правда