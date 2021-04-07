Горняк22: До 9% мужчин в Алтайском крае домогались на работе

9% мужчин в Алтайском крае сталкивались с приставаниями на работе. Это следует из данных опроса, проведенного порталом Зарплата.ру.

9% респондентов сообщили, что сталкивались с приставаниями на текущем или последнем месте работы. 3% рассказали, что это проявлялось в неприличных высказываниях, 5% сообщили о нежелательных прикосновениях, 4% – о том, что руководитель требовал от них интимной близости. Чаще всего подобные случаи происходят в госструктурах (13%), розничной торговле (10%), ЖКХ (9%), а также гостиницах, ресторанах и общепите (8%).

«Данные исследования кажутся заниженными, потому что российской культуре присущ довольно высокий порог терпимости, когда только очевидный физический контакт принято считать домогательством,– Показатели также сильно зависят от отрасли, возраста и образования респондентов – чем более образованы сотрудники, тем меньше такого рода проявлений», – отметил руководитель отдела рекламы Зарплаты.ру Даниил Столетов.

По его словам, в современных компаниях это, скорее, редкость, поскольку в них сформирована корпоративная культура. В небольших же фирмах с «традиционным» стилем управления, сексизм и харассмент фиксируются как по отношению к женщинам, так и к мужчинам.

Алтайская правда