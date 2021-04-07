Горняк22: Как может вырасти число пользователей смартфонов в Алтайском крае

Свыше тысячи базовых станций для обеспечения интернетом малых населенных пунктов установят в РФ в 2021 году. Эксперты полагают, что это позволит, в частности, увеличить число пользователей смартфонов в Алтайском крае.

По данным одного из операторов сотовой связи, к настоящему времени более трети жителей региона (35–40%) не подключаются к интернету и пользуются кнопочными телефонами.

Минцифры намерено установить 383 базовых станции в муниципалитетах, где проживает 100–249 человек. Также 1525 точек доступа установят в пунктах с населением 250–500 жителей. До конца текущего года к интернету планируется подключить все социально значимые объекты, в том числе – ФАПы, образовательные учреждения, органы государственной власти и местного самоуправления.

«Высокоскоростной Интернет придёт в сёла и деревни с 100–250 жителями, а мобильная связь – в населённые пункты с населением 100–500 человек. Кроме того, чтобы как можно быстрее подключить малые населённые пункты к Интернету, нам придётся отказаться от эксплуатации таксофонов там, где они сейчас не востребованы. Это позволит высвободить ресурсы для ускоренного строительства современных базовых станций по технологии 4G», — рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Минкомсвязи РФ сообщает, что в текущем году из эксплуатации выведут все таксофоны в муниципалитетах, где проживает более тысячи человек. Там, где жителей меньше, будут убирать те таксофоны, трафик по которым в минувшем году составлял менее 1 минуты в месяц.

Алтайская правда