Горняк22: Что можно и нельзя делать на Благовещенье Богородицы

7 апреля — Благовещенье Пресвятой Богородицы. Это великий православный праздник. Посвящен важному для христиан событию, когда архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о предстоящем рождении Сына Божия.

Ровно через девять месяцев после 7 апреля он и родился. Рождество Христово также непреходящий праздник и отмечается всегда 7 января.

Считается, что сила Благовещения столь велика, что если сегодня о чем-то попросить высшие силы, то они исполнят. Также с этим торжеством связывают многие приметы.

На Руси Благовещенье было третьим по значимости праздником после Пасхи и Рождества Христова. Оно считалось днем благословения на всякое доброе дело, в особенности же на земледельческий труд.

По народному преданию, в этот день, как и на Пасху, солнышко на рассвете «играет» и грешников в аду не мучают. До революции существовал также обычай выпускать в этот день заточенных в клетки птиц на волю, как символ возвещения свободы всем людям.

Благовещенье на Руси очень любили, его еще называли Бабий праздник. Пост в этот день всегда ослаблялся. Готовили кулебяку с рыбой и капустой. Отмечали одновременно третью встречу весны.

Грехом считалось делать в Благовещенье любые дела. До сих пор от пожилых людей можно услышать фразу о том, что «в этот день птица гнезда не вьет, девица косы не плетет».

Накануне праздника или в сам праздник старались освятить семена. Народ верил, что в этот день Бог благословляет землю и все, что на ней растет.

В ночь на Благовещенье люди сжигали свои соломенные постели, прыгали через огонь и окуривали платья, полагая, что это спасет их от болезней и колдовства.

Алтайская правда