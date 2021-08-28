Горняк22: Алтайского ветеринарного врача будут судить за взятку

Взятка. Фото: Фото: pixabay.com

Он получал деньги от индивидуального предпринимателя, который платили ему за то, чтобы его мясную продукцию не подвергали проверке

Ведущего ветеринарного врача в Управлении ветслужбы Усть-Пристанского района обвиняют во взяточничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, с июля 2017 по ноябрь 2020 года он получил взятку в размере более 40 тыс. рублей от предпринимателя, который занимается скупкой и продажей мясной продукции. Деньги предназначались за оформление санитарных документов без фактической проверки.

Ветврач признал вину в коррупционном преступлении. На его имущество наложили арест на сумму более 80 тысяч рублей. Теперь дело рассмотрит суд.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении главного ветеринарного врача Хабарского района, которого подозревают в получении взятки. Он также взял деньги за выдачу документов на мясную продукцию.

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