Горняк22: В России зарегистрировали пятую вакцину от коронавируса

Вакцина Фото: pixabay

Ученые рассказали, что побочными реакциями на препарат может быть боль в месте ее введения, повышение температуры и при аллергии возникновение отека Квинке

Минздрав зарегистрировал пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», сообщает ТАСС.

Препарат создали в научном центре «Вектор». Это модернизированный вариант вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». По словам разработчиков, в ней для удобства синтеза и простоты масштабирования два пептида объединили в один.

Новая вакцина рекомендована для граждан от 18 до 60 лет. Препарат противопоказан людям с аллергией, онкологией, острыми и хроническими заболеваниями, а также кормящим и беременным женщинам. Вакцинация будет проходить в два этапа с интервалом не менее 14 дней.

«ЭпиВакКорона-Н» – это пятая отечественная вакцина. Сейчас в России для вакцинации применяются «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» центра Чумакова.

Ранее в России анонсировали появление пятой вакцины от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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