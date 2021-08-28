Горняк22: Популярная блогерша случайно перевела жительнице Барнаула полмиллиона рублей

Алина Левда Фото: instagram.com/botanovna_/

Жительница Барнаула отказалась возвращаться деньги обратно, заявив, что ничего не получала, а ее атакуют обычные мошенники

Известная Instagram-блогер Алина Левда (botanovna) ошиблась и перевела жительнице Барнаула 528 тысяч рублей, сообщает «Инцидент Барнаул».

Оказалось, что при переводе онлайн она перепутала последнюю цифру и отправила деньги другому человеку. В банке отказались аннулировать операцию, заявив, что перевод вернуть может только получатель.

С помощью частного детектива она нашла женщину, на чей номер она перевела средства. Ей оказалась жительница Барнаула Людмила. Блогерша связалась с ней, но та категорически отказалась решать ситуацию, назвав блогершу мошенницей.

«Ничего мне не приходило, вы мошенники, у меня муж в полиции работает, больше мне не пишите», – ответила она ей на просьбу вернуть деньги.

После несколько звонков жительница Барнаула перестала выходить на связь.

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