ГОРНЯК22 28.08.2021
Общество

Горняк22: Популярная блогерша случайно перевела жительнице Барнаула полмиллиона рублей

Горняк22
14 часов Ago

Алина Левда Фото: instagram.com/botanovna_/

Жительница Барнаула отказалась возвращаться деньги обратно, заявив, что ничего не получала, а ее атакуют обычные мошенники

Известная Instagram-блогер Алина Левда (botanovna) ошиблась и перевела жительнице Барнаула 528 тысяч рублей, сообщает «Инцидент Барнаул».

Оказалось, что при переводе онлайн она перепутала последнюю цифру и отправила деньги другому человеку. В банке отказались аннулировать операцию, заявив, что перевод вернуть может только получатель.

С помощью частного детектива она нашла женщину, на чей номер она перевела средства. Ей оказалась жительница Барнаула Людмила. Блогерша связалась с ней, но та категорически отказалась решать ситуацию, назвав блогершу мошенницей.

«Ничего мне не приходило, вы мошенники, у меня муж в полиции работает, больше мне не пишите», – ответила она ей на просьбу вернуть деньги.

После несколько звонков жительница Барнаула перестала выходить на связь.

Ранее сообщалось, что известный блогер Давид Манукян подарил дом молодой семье из Новосибирска.

ТОЛК

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