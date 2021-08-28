Горняк22: В Барнауле силовики проверят рубку ленточного бора под застройку

Лес Фото: pixabay.com

Ситуация с вырубкой деревьев в ленточном бору под индивидуальную застройку продолжает набирать обороты: сейчас историей заинтересовалась полиция

Полиция начала проверку по факту рубки ленточного бора в Барнауле под жилую застройку на улице Кутузова, 14в, сообщает «Банкфакс».

По данным издания, участок неправомерно был выделен из зоны городских лесов. Ранее в полиции отказались возбуждать дело, так как на момент проверки деревьев якобы уже не было, а участок отдали под индивидуальную застройку.

В Генплан муниципалитета и Правила землепользования и застройки в 2019 году были внесены изменения, по которым в месте, где находятся леса, можно строить частные дома. Тогда участки общей площадью 0,2 га от мэрии получили две многодетные семьи. Это привело к уничтожению деревьев на этой площадке.

В Алтайкрайимуществе утверждали, что вырубка деревьев велась со всеми разрешениями. Однако начать стройку горожане так и не смогли, так как прокуратура подала иск о признании изменений в Генплан недействительными. Алтайский краевой суд удовлетворил это заявление.

В июле 2021 года Центральный районный суд Барнаула частично удовлетворил иск межрайонного природоохранного прокурора, который требовал отменить решение о передаче земли в собственность. В итоге акт о признании права на участок был аннулирован. Решение еще не вступило в законную силу: жалобы на него уже подали ответчики и прокуратура. Надзорное ведомство намерено обязать ответственных лиц восстановить вырубленный лес.

Летом 2020 года жители поселка Кирова пожаловались в прокуратуру на вырубки на территории бора – в этом месте мэрия Барнаула безвозмездно передала два участка леса по 15 соток на Кутузова с литерами 14б и 14в многодетным семьям.

В надзорном ведомстве выяснили, что участки передали гражданам после изменения Генплана и Правил землепользования и застройки Барнаула – поменялся их функциональный и территориальный статус с лесопарковой зоны на зону для индивидуальной жилой застройки.

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