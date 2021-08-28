Горняк22: Татьяна Буланова рассказала о возлюбленном, который младше её на 19 лет

Татьяна Буланова Фото: Татьяна Буланова/Instagram

Артистка ранее дважды была замужем. Свои новые отношения певица долгое время держала в тайне от общественности, хотя и заявляла, что хочет снова выйти замуж

52-летняя певица Татьяна Буланова на шоу «Алена, блин!» рассказала, что состоит в отношениях с 33-летним предпринимателем Валерием Рудневым.

По её словам, их познакомила общая подруга. Певица призналась, что раньше ее смущала большая разница в возрасте, но её покорила забота мужчины. Пара вместе уже два года.

«У меня есть знакомая, у которой такая же разница в возрасте. Я думала: «Господи, ну зачем тебе это надо? А потом сама попала в такую ситуацию», – поделилась артистка.

Буланова подчеркнула, что теперь для нее стал не важен возраст мужчины, если он хорошо воспитан, имеет пример счастливой жизни своих родителей и уважает женщин.

Ранее стало известно, что Татьяне Булановой отказали в регистрации на выборах в заксобрание. После этого певица обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой.

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