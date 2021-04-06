Горняк22: В трех районах Алтайского края дежурят оперативные группы МЧС

Оперативные группы МЧС выехали в Бийский, Чарышский и Третьяковский районы Алтайского края, чтобы следить за паводковой обстановкой. Об этом 5 апреля, на совещании в региональном правительстве, сказал начальник «Управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Михаил Плешивцев.

Сотрудники МЧС отслеживают паводковую ситуацию и планируют, что делать для предупреждения подтоплений.

Ранее, с 31 марта по 2 апреля на реке Бия подрывали лёд во избежание заторов. Работала инженерно-саперная рота военной части города Алейска.

Губернатор на совещании отметил, что на этой неделе в крае прогнозируется потепление, которое может повлиять на половодье. Руководителям подразделений в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций глава региона поручил быть в режиме повышенной готовности.

Алтайская правда