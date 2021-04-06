Горняк22: Алтайские общественники и депутаты регистрируются в качестве кандидатов

35 новых участников прошли регистрацию в качестве кандидатов по итогам прошедшей недели в Региональном комитете по проведению предварительного голосования «Единой России».

На 5 апреля в Алтайском крае зарегистрировано 19 человек для участия в отборе кандидатов в депутаты Госдумы, еще 44 – на участие в предварительном голосовании в качестве кандидатов в депутаты АКЗС.

Среди них – нынешние депутаты, представители различных профессий и общественные деятели. Будут участвовать в предварительном голосовании депутат Госдумы Виктор Зобнев, депутат фракции «Единая Россия» в Барнаульской Думе Александр Локтев. Свое участие в предварительном голосовании уже подтвердил и депутат Заксобрания Павел Шумихин. В качестве участника праймериз зарегистрирован Самат Битенов из Бурлинского района. Будучи инвалидом-колясочником, он присоединился к работе волонтерского центра и организовал в своем селе добровольческую бригаду.

«Единая Россия» проведет предварительное голосование с 24 по 30 мая в онлайн-формате, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Алтайская правда