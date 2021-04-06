Горняк22: В Алтайском крае больше не будут давать субсидии в беззаявительном порядке

Завершается беззаявительный порядок предоставления субсидии на оплату ЖКУ. С конца апреля в Алтайском крае больше не будут продлевать получение субсидии в этом формате.

Гражданам, которым субсидия была назначена либо продлена в беззаявительном порядке по 30 апреля и позже, должны представить пакет документов для назначения субсидии на следующий период. Кроме того, необходимо представить документы для перерасчета беззаявительного периодов. Это касается изменения доходов и состава семьи, основания проживания или гражданства. Также необходимо подать документы о фактических платежах за все периоды.

Обратиться с пакетом документов можно в МФЦ, управление соцзащиты, отправить заказным письмом либо через портал Госуслуг.

Управление соцзашиты по Алтайскому краю обращает внимание, что совокупный доход определяется за 6 календарных месяцев, но отсчет данного периода начинается за полгода до подачи заявления. К примеру, если заявление о предоставлении субсидии подано в апреле 2021 года, то учитывается доход за период с 01.04.2020 по 30.09.2020.

Алтайская правда