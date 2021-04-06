Горняк22: Канун Благовещения: что можно и нельзя 6 апреля

Горняк22: Канун Благовещения: что можно и нельзя 6 апреля06.04.2021
6 апреля в народном календаре — Артемий, Артемон – дери полоз, Канун Благовещения. Благовещение — один из главных христианских праздников, который отмечается весной.
В первой половине дня и накануне наши предки пытались переделать все домашние дела, чтобы приготовиться к Благовещенью. Работать во второй половине дня перед праздником также не стоило.
Категорически нельзя в этот день сквернословить и ругаться. Запрещено обижать людей и животных.
Крестьяне жгли костры и обходили избы кругами. Они верили, что так смогут выгнать нечистую силу. А еще огонь разводили вдоль дорог с целью указать путнику дорогу к церкви.
Православные старались прийти в церковь к вечере. В этот день там принято было освящать семена для посадки.
Народные приметы на 6 апреля
- Если ночь теплая, весна будет «дружная».
- Если к этому дню снег полностью растаял, то до следующей зимы он уже не выпадет.
- Если снег еще лежит, то он будет лежать еще долго.
- Если в этот день пошел дождь, скоту обещается легкий год.
- Если пошел снег крупой – хорошо уродится гречиха.
- Если ударил вдруг мороз, будет просо и овес.