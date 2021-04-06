Горняк22: Канун Благовещения: что можно и нельзя 6 апреля

6 апреля в народном календаре — Артемий, Артемон – дери полоз, Канун Благовещения. Благовещение — один из главных христианских праздников, который отмечается весной.

В первой половине дня и накануне наши предки пытались переделать все домашние дела, чтобы приготовиться к Благовещенью. Работать во второй половине дня перед праздником также не стоило.

Категорически нельзя в этот день сквернословить и ругаться. Запрещено обижать людей и животных.

Крестьяне жгли костры и обходили избы кругами. Они верили, что так смогут выгнать нечистую силу. А еще огонь разводили вдоль дорог с целью указать путнику дорогу к церкви.

Православные старались прийти в церковь к вечере. В этот день там принято было освящать семена для посадки.

Народные приметы на 6 апреля

Если ночь теплая, весна будет «дружная».

Если к этому дню снег полностью растаял, то до следующей зимы он уже не выпадет.

Если снег еще лежит, то он будет лежать еще долго.

Если в этот день пошел дождь, скоту обещается легкий год.

Если пошел снег крупой – хорошо уродится гречиха.

Если ударил вдруг мороз, будет просо и овес.

Алтайская правда