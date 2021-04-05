Горняк22: Дети, оставшиеся без попечения родителей, встречают заботу в Куйбышевском центре

Куйбышевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, каждый год собирает под своей крышей птенцов, выпорхнувших из большого гнезда. И пусть на день выпускника могут приехать не все бывшие воспитанники, в коридорах и комнатах всё равно становится многолюдно.

Связанные одним домом

Ограничения в этом году сыграли свою роль: гостей оказалось меньше, чем обычно. Однако во всём доме царила веселая суета. Недавние выпускники в первую очередь посетили свои «семьи». Те, кто уже несколько лет живет самостоятельно, с удовольствием общались друг с другом и сотрудниками центра. Ребята, особенно те, кому в этом году предстоит сделать шаг в большую жизнь, интересовались подробностями: как себя вести, что нужно знать, в какое учебное заведение лучше поступить.

Для гостей испекли огромный праздничный пирог. До конца дня он не дожил, был уничтожен в течение часа. Затем последовали творческие номера, веселые конкурсы, презентация, выставка поделок… Все, кто хотел, блеснули талантами.

Такое мероприятие стало доброй традицией. Его проводят в последнюю пятницу марта. А всего за 23 года из центра вышло 89 выпускников. Это те ребята, которых по разным причинам не удалось передать в родные или замещающие семьи.

С ними центр поддерживает связь до 23-летнего возраста, на профессиональном языке это называется сопровождением. За каждым, пусть и на расстоянии, приглядывает педагог-наставник. В любой момент он готов прийти на помощь: проинформировать о правах, проконсультировать, как поступить в сложной ситуации, дать житейский совет.

Социальный педагог Светлана Пестерева говорит, что в основном молодые люди интересуются, как получить жилье, спрашивают о льготах, задают вопросы о детях. Несмотря на то, что в центре их готовят к самостоятельной жизни, давая возможность в предвыпускной период пожить в социальной гостинице при учреждении, это всего лишь тренировка. Невозможно смоделировать все ситуации. Поэтому воспитание силы характера, чтобы противостоять невзгодам, не менее важно, чем умение приготовить обед из самых простых продуктов.

Трудности закаляют

Медицинская сестра центра Елена Кобзева – один из первых воспитанников Куйбышевского детского дома. Трудности закаляли ее с раннего возраста. Мать оказалась в местах лишения свободы, отец умер, и маленькая девочка сначала воспитывалась в детском доме Рубцовска, а когда в 1998 году такой открылся в поселке Куйбышево Рубцовского района, ее перевели туда. Она провела в нем семь лет, и за это время самыми родными людьми для девочки стали воспитатели.

– Когда мы выходим из детского дома, то остаемся совсем одни, без родственников. Конечно, это тяжело, но на то она и жизнь. И нас к этому готовили, учили, как подниматься по ступенькам вверх, рассчитывая только на себя, – рассказывает Елена.

В перспективе девушка видела себя педагогом, однако на окончательный выбор повлиял будущий муж – он посоветовал поступать в медицинский колледж. За время учебы сложилась семья, родился первый ребенок, но академический отпуск студентка решила не брать – так и доучилась с малышом на руках. Некоторое время работала массажистом в Рубцовске. Обрадовалась, когда в 2011 году предложили должность медсестры в Куйбышевском центре.

Семья живет в Куйбышево, супруг Юрий трудится в Рубцовском филиале «Алтайвагона». У них двое сыновей: 13-летний Данил и 8-летний Савелий. Елена очень дорожит домашними. А еще считает бесценным опыт, который в юности приобрела в детском доме, общаясь с маленькими воспитанниками. Она окружала их такой заботой, что трехлеточки видели в ней маму.

К улыбчивой и добродушной Елене и сегодня бегут не столько за медицинской помощью, сколько за залечиванием душевных ран. С интересом расспрашивают о том, как она жила здесь, просят совета в трудных ситуациях. А она вспоминает, чему учили ее: поставить цель и идти к ней не падая духом.

Путь по жизни

Владимир Караван – выпускник 2019 года. Парень запомнился всем невероятной тягой к знаниям и способностью осваивать по два курса за учебный год. В Куйбышевский центр попал в 17 лет, имея за плечами четыре класса школы, а в 19 окончил девятилетку. Здесь же раскрылись его вокальные данные. Сейчас он студент Рубцовского аграрно-промышленного техникума. Его будущая специальность связана с компьютерной техникой. После завершения учебы парень намерен служить в армии. Если понравится, останется по контракту, если нет – будет поступать в вуз по той же специальности.

Владимир говорит, что благодаря вокальной подготовке в центре имеет возможность участвовать в различных конкурсах. А общественная активность – это прибавка к стипендии.

У выпускника 2020 года Никиты Егорова увлечение кулинарией переросло в профессию.

– Люблю готовить и люблю вкусно поесть! – смеется он.

Он учится на повара в Залесовском филиале Заринского политехнического техникума. Работники центра вспоминают, как он удивлял всех приготовленными блюдами и даже помогал девчонкам. На вопрос, какие из навыков, полученных в детском доме, оказались самыми важными, отвечает коротко: «Пригодилось абсолютно всё!»

Все выпускники благодарны педагогам за то, что те помогли выбрать верный путь по жизни. Проходят годы, но они не забывают свой дом, приезжают в гости. Здесь им искренне рады.

Цифра

89 выпускников вышли из Куйбышевского центра за 23 года.

Каменский район

Алтайская правда