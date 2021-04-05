Горняк22: Личные данные свыше 500 млн пользователей Facebook попали в открытый доступ

Хакеры получили доступ к более полумиллиарду личных данных и телефонных номеров пользователей Facebook . Это стало возможным благодаря обнаруженной уязвимости в структуре сети.

Об утечке номеров и личных данных сообщил технический директор компании Hudson Rock, специализирующейся в кибербезопасности, Элон Гэл, сообщают РИА Новости. По его словам, в начале 2020 года в структуре соцсети появилась уязвимость, которая давала возможность видеть номер телефона, связанных с учетной записью Facebook. Это позволило создать базу данных 533 млн пользователей со всего мира.

Личную информацию учетных записей хакеры опубликовали на специальном форуме. В их руках оказались номера телефонов, местонахождение пользователей, электронные почты и биографические данные.

Пострадали граждане из 106 стран. Больше всего жителей Египта (44 млн), Туниса (39 млн) и Италии (35 млн). Также хакеры получили доступ к данным 10 млн россиян.

Как сообщили в компании, они уже исправили уязвимость.

Алтайская правда