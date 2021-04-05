Горняк22: В России появится единый реестр всех видов контроля

С 1 июля в России заработает Единый реестр видов контроля. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В реестр включат все виды контроля: федерального, регионального и муниципального. Также в нем будет указано, какие надзорные органы станут проводить контроль.

Объединенные данные смогут использовать различные информационные системы. Кроме того, такой подход поможет предотвратить технические ошибки и нарушения, сообщает пресс-служба правительства.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил о так называемой регуляторной гильотине — необходимости реформы контрольно-надзорной деятельности.

Алтайская правда