Горняк22: Новосибирская епархия передала в новый барнаульский храм частицу мощей Александра Невского

Для нового собора в Барнауле передана частица мощей святого благоверного князя Александра Невского. Ее привезли из Новосибирской епархии и вручили митрополиту Барнаульскому и Алтайскому Сергию.

Частицу мощей с фрагментами схимнического облачения святого передали для строящегося Александро-Невского собора в Барнауле, сообщает Алтайская митрополия.

Это событие приурочено к празднованию в нынешнем году 800-летию со дня рождения благоверного князя. А также к освящению Александро-Невского собора в Барнауле, которое запланировано на 12 сентября.

Фото: Алтайская митрополия

Алтайская правда