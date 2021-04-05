Горняк22: Новосибирская епархия передала в новый барнаульский храм частицу мощей Александра Невского

Горняк22: Новосибирская епархия передала в новый барнаульский храм частицу мощей Александра Невского05.04.2021
Для нового собора в Барнауле передана частица мощей святого благоверного князя Александра Невского. Ее привезли из Новосибирской епархии и вручили митрополиту Барнаульскому и Алтайскому Сергию.
Частицу мощей с фрагментами схимнического облачения святого передали для строящегося Александро-Невского собора в Барнауле, сообщает Алтайская митрополия.
Это событие приурочено к празднованию в нынешнем году 800-летию со дня рождения благоверного князя. А также к освящению Александро-Невского собора в Барнауле, которое запланировано на 12 сентября.
Фото: Алтайская митрополия