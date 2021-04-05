Горняк22: Что обязательно нужно сделать 5 апреля в Никонов день

5 апреля в народном календаре — Никонов день. А православная церковь чтит Никона Печерского. Святой жил в 11 веке, был игуменом Киево-Печерского монастыря, основал церковь и монастырь Пресвятой Богородицы. Известен как ученый-летописец.

С этим днем связано немало народных поверий и примет. Так, наши предки старались сделать тщательную уборку в доме и саду. По традиции, белили печи, вытряхивали постели, меняли солому в матрацах, мыли лавки, полы и столы в доме, выносили мусор.

Кроме того, народ считал, что именно в этот день надо было выгнать нечисть. Для этого использовали мяту, которую добавляли в еду, чай или просто развешивали пучки по дому.

Сделав все дела, люди шли в баню. А чтобы в течение года не болеть, в Никонов день нужно выпить чашечку ароматного мятного чая.

Народные приметы на 5 апреля

Синие облака по небу плывут – к теплым дождям.

Солнце в кругах – к богатому урожаю.

Если день теплый, а ночью случились заморозки, погода в апреле будет погожей.

Если на земле ещё лежит снег, а послышался первый весенний гром – лето будет холодное.

В полдень солнце показалось – к жаркому лету.

Если пасмурно днем, то летние месяцы будут дождливые.

Алтайская правда