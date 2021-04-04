Горняк22: Бастрыкин высоко оценил работу алтайского следкома с медиаресурсами

Председатель СКР Александр Бастрыкин на оперативном совещании позитивно оценил работу сотрудников со СМИ и соцсетями. Наиболее положительно он отозвался о работе следственных органов в 16 субъектах РФ, в том числе, в двух регионах Сибирского федерального округа – Иркутской области и Алтайском крае.

Совещание проходило в формате видео-конференции. Александр Бастрыкин отметил, что соцсети – это не только площадка для выражения мнений, но и источник информации о многих проблемах в регионах, которым необходимо пользоваться.

«Уже несколько лет продолжается информационная война против нашего государства. И Следственный комитет как ведомство, расследующее наиболее опасные преступления в разных сферах, в том числе связанные с международной тематикой, нередко попадает под волну необоснованной критики», – заявил председатель российского следкома, добавив, что оперативное взаимодействие с гражданами надо совершенствовать.

Кроме того, сотрудникам в регионах поручено тщательно анализировать комментарии в официальных аккаунтах ведомства, поскольку зачастую они содержат значимую информацию, которая может помочь в следственной работе.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Алтайская правда