Горняк22: Алтайский Минтранс планирует решить вопрос с дорогами Рубцовска

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев прокомментировал ситуацию с дорогами в Рубцовске.

По словам главы ведомства, он намерен приехать в Рубцовск, чтобы вместе с местными депутатами и чиновниками обсудить ситуацию на месте. Заявление министра появилось в Instagram краевого правительства после того, как в прямом эфире от жителей Рубцовска поступили десятки жалоб и вопросов о состоянии дорожной сети.

Александр Дементьев рассказал, что дороги ремонтируются постепенно, согласно плану, а все выбранные для ремонта отрезки определены с учетом мнения общественности и по решению местных депутатов. Министр также указал, что контроль над ходом работ входит в задачи местной администрации.

Глава алтайского Минтранса добавил, что в ходе визита будет проверено состояние участков, которые ремонтировались ранее.

Новости Рубцовска

Алтайская правда