Горняк22: Два Алтая вошли в число лучших регионов Сибири по качеству городской среды

Республика Алтай заняла первое место по Сибирскому федеральному округу по индексу качества городской среды за 2020 год. Алтайский край занял четвертое место.

Рейтинг регионов Сибири по качеству городской среды выглядит так:

Республика Алтай – 175 баллов;

Томская область – 174 баллов;

Республика Хакасия – 172 балла;

Алтайский край – 167 баллов;

Красноярский край – 165 баллов;

Кузбасс – 163 балла;

Новосибирская область – 152 балла;

Иркутская область – 150 баллов;

Омская область – 150 баллов;

Республика Тыва – 142 балла.

Средний показатель по России составляет 177 баллов. Выше 200 баллов индексы в Москве и области, а также Санкт-Петербурге и Тюменской области. Индекс качества городской среды ежегодно рассчитывается и публикуется Минстроем РФ.

Алтайская правда