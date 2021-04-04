Горняк22: Жителей Алтайского края попросят оценить уровень коррупции в регионе

Горняк22: Жителей Алтайского края попросят оценить уровень коррупции в регионе04.04.2021
Управление делами губернатора и правительства Алтайского края намерено провести социологическое исследование по вопросам, касающимся коррупции в регионе.
На проведение исследования уже размещен соответствующий тендер, его стартовая цена составляет 250 тысяч рублей. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 13 апреля.
Сообщается, что социологам предстоит выяснить два момента:
- Как население в целом (и предприниматели – в частности) оценивает уровень распространенности коррупции в регионе.
- Как те же люди оценивают эффективность антикоррупционной работы, проводимой государственными органами Алтайского края.
В настоящее время на сайте госзакупок ведутся технические работы, которые продлятся, ориентировочно, до 16:00 воскресенья, поэтому более подробно ознакомиться с техничеким заданием и прочей документацией пока не удалось.
«Дополнительно сообщаем, что время проведения регламентных работ может быть продлено. В этом случае информация об увеличении времени проведения регламентных работ будет размещена дополнительно», – гласит текст сообщения, размещенного на портале.