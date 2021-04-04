Горняк22: Народные приметы и поверья на 4 апреля

4 апреля в народном календаре — Василий теплый, Василий парник, Василий капельник, Василий солнечник. Так в народе прозвали священномученика Василия Анкирского, который жил в 4 веке. Все его прозвища связаны с наступлением солнечных дней.

В этот день хозяйки пекли калачи из пшеничной муки, по форме напоминающие солнечный диск. С них начиналась любая трапеза. Почему именно калачи? Потому что к хлебу на Руси относились с особой любовью и почтением. Его считали даром Божьим и символом изобилия, достатка и материального благополучия.

На Василия теплого хозяева осматривали свои постройки. Вели ремонт.

Сны с 3 на 4 апреля считаются точными. Они сбудутся через 7–10 дней. Сновидение, приснившееся днем 4 апреля, предупреждает о событиях, которые произойдут в ближайшем будущем.

Народные приметы на 4 апреля

Если солнце всходит в красных кругах, урожай в этом году будет хороший.

Если в небе синие облака – будет тепло и дождливо.

Если снег растаял с северной стороны муравейника – лето будет долгим и теплым.

Алтайская правда