Горняк22: Чем знаменита икона Богоматери «Умягчение злых сердец» и о чем ей молятся

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26 августа православные христиане почитают чудотворную икону Божией Матери «Умягчение злых сердец», которой молятся о даровании милосердия

История иконы «Умягчение злых сердец»

Икона отображает евангельское повествование о том, как Иосиф и Пресвятая Дева Мария принесли младенца Иисуса в храм на сороковой день после его рождения. Их встретили старец Симеон Богоприимец и пророчица Анна. Святой старец возвестил, что младенец есть обетованный Мессия. Об этом сообщает портал azbyka.ru.

Обращаясь к Божией Матери, Симеон сказал:

«Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу».

Именно поэтому Богоматерь изображается на иконе с семью пронзающими ее стрелами, символизирующими скорбь. Другое название иконы – «Семистрельная».

О чем молятся иконе «Умягчение злых сердец»

Крест. Церковь. Христианство Фото: Pixabay

Православные христиане обращаются к иконе с просьбами о смягчении вражды между людьми, даровании им чувства милосердия, просят образумить своих недругов. Искренняя молитва перед иконой заменяет злобу, гордость и обиду в сердцах на милосердие и любовь.

Икона Богородицы «Умягчение злых сердец» считается чудотворной, к ней обращаются тяжелобольные люди. Она помогает при хромоте, параличе и других болезнях.

Чем известна икона «Умягчение злых сердец»

Икона особенно прославилась в 1830 году во время свирепствовавшей холеры в Вологде. Об этом сообщает портал calend.ru.

Это событие навело на жителей страх, и они стали искать помощи у Пресвятой Богородицы. С чудотворной иконой вокруг города прошли крестный ход, после чего болезнь отступила.

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