Горняк22: Пенсионерам объяснили порядок получения единовременной выплаты в 10 тысяч рублей

Пенсионер Фото: pixabay.com

Единовременную выплату осуществят в том же порядке, что и пенсию: если деньги поступают на банковскую карту, то помимо них начислят еще 10 тысяч рублей

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что для получения единовременной выплаты в 10 тысяч рублей обращаться за деньгами никуда не нужно, сообщает РИА Новости.

«Выплаты проводятся на основании данных ПФР. Если человек получает две пенсии, одну из которых выплачивает Пенсионный фонд, выплата будет осуществляться ПФР», – отметили в ведомстве.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что эту выплату не будут учитывать при начислении других мер социальной поддержки, а также из нее не смогут взыскать задолженности по платежам и штрафам.

22 августа президент Владимир Путин предложил выплатить пенсионерам 10 тысяч рублей. Деньги получат как неработающие, так и работающие россияне. Всего материальную помощь выплатят примерно 43 млн граждан.

Ранее «Толк» сообщал, что алтайские пенсионеры получат выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре.

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