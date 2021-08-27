Горняк22: Умер режиссер и оператор ГТРК «Алтай» Юрий Мартынов

Юрий Мартынов Фото: АКЗС

Известно, что журналист перенес операцию, однако на фоне коронавируса начались осложнения. Коллеги выражают соболезнования в связи с его смертью

В Барнауле умер известный алтайский режиссер и оператор Юрий Мартынов. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба регионального Заксобрания.

«Сегодня ночью после операции, осложненной ковидом, умер оператор «Вестей» Юрий Мартынов», – говорится в сообщении.

Место и время прощания станут известны позже.

Коллеги отзываются о Мартынове как о бесспорном профессионале своего дела, отличном рассказчике и прекрасном человеке.

Юрий Мартынов был одним из старейших и заслуженных работников ГТРК, в прошлом году ушел на пенсию, но продолжал снимать фильмы.

Редакция «Толка» выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам.

Ранее стало известно, что от коронавируса умер начальник Барнаульского пассажирского предприятия.

ТОЛК