Горняк22: Кто такая Елена Блиновская, которая устроила звездную вечеринку на Алтае

Елена Блиновская Фото: instagram.com/elena_blinovskaya

Одна из самых богатых блогерш России, Елена Блиновская, отмечает свой юбилей в Горном Алтае, куда пригласила звезд шоу-бизнеса. Только за прошлый год женщина заработала более 100 млн рублей

Звездная вечеринка на Алтае

Грандиозную звездную вечеринку по случаю своего дня рождения Елена Блиновская организовала на Алтае. Для этого женщина арендовала целый отель и пригласила туда самых известных исполнителей. Пользователи Сети даже стали шутить, что «Новая волна» переехала на Алтай к Блиновской.

На юбилей к блогеру приехали телеведущая Ксения Бородина, визажист Сердар Камбаров, инстаблогер Лерчик, певица Нюша и многие другие. Ведущими вечеринки стали Ксения Собчак и Иван Ургант, а на сцене гостей развлекали Филипп Киркоров, Светлана Лобода и группа «Звери».

В своем аккаунте в Instagram Блиновская опубликовала смету грандиозного дня рождения. Вечеринка известному блогеру и коучу обошлась в почти 119 млн рублей. В эту стоимость она еще не включила аренду отеля.

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Чем известна Елена Блиновская

Елена Блиновская – автор психологических тренингов, коуч и популярный блогер. В Сети женщину прозвали «проводником в мир желаний». Об этом сообщает портал biographe.ru.

Наибольшую известность Блиновская обрела с запуском тренинга «Марафон желаний». Тогда о ней узнало огромное количество людей. Цель марафона – помочь людям понять природу своих страхов, победить их и начать двигаться к заветной мечте.

Ее популярность уже перешла пределы нашей страны. К ней за помощью обращаются жители других континентов. Участником тренинга может стать абсолютно каждый житель планеты, нужно лишь оставить заявку на сайте.

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Биография Елены Блиновской

Елена Блиновская (девичья фамилия Останина) родилась 25 августа 1981 года в Ярославле. О своем раннем детстве женщина практически ничего не рассказывает. Известно, что она окончила Ярославский государственный университет и получила диплом экономиста. После окончания Елена переехала в Москву, где получила второе высшее образование. Но по какой специальности, она не рассказывает.

Поработав немного по профессии, Блиновская поняла, что это не ее. Она стала интересоваться психологией и личностным ростом. Изучив достаточное количество материала, женщина поняла, что готова к началу собственной практики и разработке уникальной методики. Сегодня у нее есть тысячи последователей.

В 2016 году Елена Блиновская стала победительницей конкурса «Миссис Россия International – 2016».

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Личная жизнь Елены Блиновской

Елена уже много лет состоит в браке с Алексеем Блиновским. У супругов есть четверо детей – три сына и одна дочь. Стать счастливой матерью ей посчастливилось не сразу. Многие врачи в один голос твердили, что у женщины бесплодие. Но Елена не сдавалась и не опускала руки. Теперь она помогает справиться с этой проблемой многим другим женщинам, вдохновляет и вселяет в них веру.

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