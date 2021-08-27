Горняк22: Число инфицированных COVID-19 в Алтайском крае превысило 69 тысяч

Коронавирус Фото: pixabay.com

Города-лидеры по количеству случаев инфекции с начала пандемии – Барнаул (24,6 тысячи), Бийск (6,1), Рубцовск (4,7), Заринск (1,8)

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией . Об этом 26 августа сообщает региональный оперштаб.

За это время умерло 25 человек, от COVID-19 – 20. Выздоровел 151 пациент.

Новые случаи инфекции

Больше всего новых случаев инфекции зарегистрировали в Барнауле – 85, Бийске – 21, Славгороде – 16, Рубцовске и Ребрихинском районе – по 9, Заринске, Новоалтайске, Алейском районе – по 7 заболевших, Волчихинском, Змеиногорском, Шипуновском районах – по 5 заболевших.

В госпиталях

на лечении – 2955 пациентов,

количество тяжелобольных – 654,

подключено к аппаратам ИВЛ – 207,

резервных коек – 1165.

Коронавирусная статистика в Алтайском крае

С начала пандемии число заболевших составило 69 165 человек, из них 4 828 детей. Выздоровели 52 639 человек. Умерли 4 579, в том числе по причине COVID-19 – 3 474.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле расширили самый крупный пункт вакцинации в торговом центре.

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