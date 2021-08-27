Горняк22: В Барнауле начали ремонт еще одного участка Змеиногорского тракта

Ремонт дороги Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Стоимость контракта составляет 93,6 млн рублей. На эти средства дорожники полностью заменят асфальт, построят тротуары и велодорожки

В Барнауле приступили к ремонту еще одного отрезка оживленного Змеиногорского тракта. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Речь идет об участке дороги длиной около 2,6 км от улицы Горнолыжной до Южного тракта. Его планировали начать ремонтировать в 2022 году, однако потом решили изменить сроки.

Здесь полностью заменят асфальт, установят бортовые камни, построят тротуары по обеим сторонам дороги и велодорожки – по нечетной стороне. Стоимость контракта составляет 93,6 млн рублей.

Сейчас на участке фрезеруют старое покрытие. Ремонт основной проезжей части закончат в 2021 году, срок выполнения остальных работ будет зависеть от погоды.

Ранее «Толк» сообщал о том, что Змеиногорский от Аванесова до Горнолыжной отремонтируют за 136 млн рублей.

ТОЛК