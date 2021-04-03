Горняк22: Что произошло с крышей Беловской школы на самом деле. Фото с места событий

Горняк22: Что произошло с крышей Беловской школы на самом деле. Фото с места событий03.04.2021
Фото Олег БОГДАНОВ
23 марта в Беловской школе упала часть парапета крыши. Сельчане стали беспокоиться, насколько безопасно детям посещать занятия. Администрация Троицкого района прокомментировала произошедшее.
По словам районных властей, крыло школы, в котором произошло обрушение, признано аварийным еще в 2019 году. Оно не эксплуатировалось, уроки там не проводились, доступ учащихся в эту часть здания был закрыт, крыло опечатано.
На учебный процесс отсутствие возможности использовать оставшиеся здесь помещения не повлияло. Школа рассчитана на 500 учащихся, однако в настоящий момент в ней занимается лишь 164 ребенка.
Остаток парапета разбирают во избежание его дальнейшего разрушения. Школа работает в штатном режиме, состояние аварийного крыла находится на контроле администрации школы, Комитета по социальной политике и Администрации Троицкого района.
В декабре Беловскую школу включили в краевую адресную инвестиционную программу, проект ее капитального ремонта уже разрабатывается. Кроме того, по нацпроекту «Образование» в районе строится новая школа на 140 учащихся.
Троицкий район