Горняк22: Что произошло с крышей Беловской школы на самом деле. Фото с места событий

Фото Олег БОГДАНОВ

23 марта в Беловской школе упала часть парапета крыши. Сельчане стали беспокоиться, насколько безопасно детям посещать занятия. Администрация Троицкого района прокомментировала произошедшее.

По словам районных властей, крыло школы, в котором произошло обрушение, признано аварийным еще в 2019 году. Оно не эксплуатировалось, уроки там не проводились, доступ учащихся в эту часть здания был закрыт, крыло опечатано.

На учебный процесс отсутствие возможности использовать оставшиеся здесь помещения не повлияло. Школа рассчитана на 500 учащихся, однако в настоящий момент в ней занимается лишь 164 ребенка.

Остаток парапета разбирают во избежание его дальнейшего разрушения. Школа работает в штатном режиме, состояние аварийного крыла находится на контроле администрации школы, Комитета по социальной политике и Администрации Троицкого района.

В декабре Беловскую школу включили в краевую адресную инвестиционную программу, проект ее капитального ремонта уже разрабатывается. Кроме того, по нацпроекту «Образование» в районе строится новая школа на 140 учащихся.

Троицкий район

Алтайская правда