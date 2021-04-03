Горняк22: Почему «рассыпалась» школа в Троицком районе

Фото Олег БОГДАНОВ

В поселке Беловском Троицкого района – не школа, а полшколы. В 2019 году здесь закрыли и опечатали аварийное крыло. Вход детям сюда с тех пор заказан. В этом году должны начаться работы по капитальному ремонту в рамках КАИП. А 23 марта рухнула часть парапета торцевой стены. Обошлось без жертв.

Чтобы не вышло беды

С 2019 года, когда было закрыто крыло школы, в котором размещаются залы, спортивный и актовый, каждый рабочий день завхоза Владимира Панина начинается одинаково. Он обходит здание, с тревогой задерживаясь у разрушающегося торца. 20 марта после очередного обхода Панин позвонил директору школы Майе Глушковой: «Опасно там, вот-вот рухнет парапет». О ситуации срочно сообщили в район, приехали специалисты, убедились – опасность есть.

Чтобы срочно демонтировать аварийную часть здания, обратились к строителю-предпринимателю Денису Чегодаеву. Его бригада готова была приступить к работам, но не успела. 23 марта обрушился фрагмент парапета. Дабы не вышло беды, оставшуюся часть парапета в кратчайшие сроки демонтируют.

Физкультура на улице

В школе нас уже ждали. Сказать, что родители встревожены, – ничего не сказать. Начала реконструкции в Беловской средней общеобразовательной школе 1977 года постройки по плану КАИП ждут с нетерпением.

Ольга Волкова, мама восьмиклассника Егора:

– Для нас эта ситуация не новость, ведь уже много лет здание под мягкой кровлей разрушается. Я работаю в детском саду, рядом, из его окон школу видно. И каждую свободную минутку бегу смотреть, не случилось ли чего. Завхоз школьный, конечно, молодец, постоянно чистит крышу от снега, осматривает здание, но положения это не спасет, если несущие конструкции рушатся, – тревожится женщина.

Елена Ермолова, у которой здесь учится младшая дочь Катя:

– Я сама окончила эту школу в 1993 году. С тех пор отучилась старшая дочь Татьяна, учится младшая, но ситуация не улучшилась, только хуже стало. Мы не специалисты, но понимаем, что нельзя такие кровли проектировать в Сибири, не для нашего они климата. Теперь только перестраивать, делать шатровую крышу. Но на это нужны большие деньги и время.

Учатся здесь дети и главы Беловского сельсовета Натальи Пьянковой, и директора Майи Глушковой, так что для них эта история не только «сельсоветовская» и «директорская». Сколько помнит себя в этой школе Майя Анатольевна, не было ни года из двадцати лет ее педагогического стажа, чтобы не латали силами муниципалитета мягкую кровлю, которая в принципе не спасает стены от протечек и разрушения.

Безопасности детей сегодня ничего не угрожает. В этом нас заверила директор. Они учатся в светлом теплом помещении с пластиковыми окнами. Вот только тесновато стало 164 школярам после того, как закрыли аварийную часть здания. Там остались и актовый зал, и спортивный. Где заниматься физкультурой ребятне?

Зимой с удовольствием на лыжах бегают, а сейчас вот ждут тепла, чтобы опять выйти на улицу. На пришкольном участке есть своя спортплощадка. Ее построили своими силами и стараниями завхоз Владимир Панин и учитель физкультуры Дмитрий Полькин. Пригодилась.

Дождаться реконструкции

Разговор в Беловском с и. о. главы района Виктором Журавлевым начался с честного слова. Он заверил родителей Беловского, что учебный процесс их детей организован в обследованной и признанной безопасной части здания.

– О проблеме мы знаем давно и не сидим сложа руки. Неоднократно ремонтировали кровлю в местах протечек своими силами и обращались с помощью края, – сообщил Виктор Владимирович. – На этот год в КАИП включена разработка проектно-сметной документации на устройство чердачной крыши Беловской средней общеобразовательной школы, в краевом бюджете предусмотрено 464,6 тысячи рублей.

Заместитель председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко прокомментировал «Алтайской правде» сложившееся положение:

– Лично буду держать на контроле эту ситуацию и обо всех этапах ее разрешения докладывать губернатору Виктору Петровичу Томенко. Вопрос создания нормальных условий для обучения детей будет решен.

Факт

В Министерстве образования и науки региона рассказали, что с 30 июля 2019 года аварийная часть здания не используется в образовательном процессе школы. Доступ в нее опечатан и оснащен информационными табличками. Закрыты актовый, спортивный и обеденный залы, кабинеты географии, иностранного языка, музыки, ОБЖ, лаборантская кабинета биологии.

Неэксплуатируемая часть здания в связи с аварийностью не влияет на учебный процесс и не ущемляет права учащихся, так как мощность школы рассчитана на 500 человек, а обучающихся 164.

Произошедшая ситуация не повлияет на организацию учебного процесса в четвертой четверти 2020/2021 учебного года, и он будет осуществляться в штатном режиме.

Состояние аварийной части здания (крыла школы) находится на контроле администрации Троицкого района, Правительства Алтайского края.

Троицкий район

Алтайская правда