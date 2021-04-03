Горняк22: 25 школьных автобусов получают районы Алтайского края

Для школ Алтайского края приобрели 25 новых автобусов «ПАЗ» на общую сумму 56,4 млн рублей. Средства были выделены из краевого бюджета.

Купили транспорт еще в прошлом году, а отправляют учебным заведениям в эти дни. Автобусы получат следующие районы: Алтайский, Быстроистокский, Заринский, Бийский, Зональный, Краснощековский, Курьинский, Новичихинский, Первомайский, Рубцовский, Советский, Троицкий, Тальменский, Целинный. Также в списке Славгород.

До конца апреля сёлам отправят еще 58 таких транспортных средств, приобретенных в 2020 году. Некоторыми автобусами заменят старые аналоги, у которых закончился срок эксплуатации, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Эти закупки проводят в рамках госпрограммы региона «Развитие образования в Алтайском крае» и одной из 10 инициатив губернатора Виктора Томенко «Безопасная школа Алтая».

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Алтайская правда