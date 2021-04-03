Горняк22: 27 марта проходит день открытых дверей в вузах Барнаула

Горняк22: 27 марта проходит день открытых дверей в вузах Барнаула03.04.2021
Фото Андрей КАСПРИШИН
В этот день будущих абитуриентов в трех вузах Барнаула и колледже познакомят с преподавателями и расскажут о направлениях подготовки, правилах приема и условиях. Все встречи состоятся в очном формате.
Так, в главном корпусе АлтГПУ проведут мастер-классы, будут организованы консультации по подготовке к ЕГЭ по английскому и немецкому языкам, литературе и обществознанию. Пройдет встреча с деканами учебных подразделений.
В 2021 году в Алтайском государственном институте на 13% увеличат число бюджетных мест и начнут набор на две новые уникальные специальности. Гостям здесь покажут учебные аудитории и презентации факультетов.
В Алтайском филиале РАНХиГС подготовили интерактивные площадки и два блока встреч по различным направлениям.
В Алтайском музыкальном колледже также проведут встречи с заведующими и преподавателями отделений.