Горняк22: Почему в разгар учебного года поселок Нагорный остался без школы

В Бийске из-за аварийного состояния на этой неделе была закрыта общеобразовательная школа № 31 им. Героя Советского Союза А.В. Спекова. Уже 29 марта учеников распределят по другим образовательным учреждениям. Как же так получилось, что в разгар учебного года поселок Нагорный остался без школы?

В начале марта в социальных сетях Бийска некоторые родители учеников школы № 31 забили тревогу. По их словам, в учреждении детям небезопасно заниматься, хотя в августе школа была принята приемной комиссией. Родители требовали строительства нового здания, впрочем, вряд ли они ожидали, что посреди учебного года их активность приведет к закрытию старого. Но это произошло… Комиссия, в которую входили сотрудники прокуратуры, провела в марте проверку и ясно высказала мнение, что дальнейшее обучение в здании не представляется возможным, так как нельзя гарантировать безопасность детей.

Школа № 31 была построена в далеком 1964 году и скоро показала, что возвели ее с большими просчетами и ошибками. Уже в конце 60-х в левом крыле были обнаружены первые трещины, затем такие же были найдены в пристроенном спортивном зале. В 80-е годы специалисты выявили ошибки при проектировании фундамента школы. Он получился зыбким, сыпучим, в результате чего строения начали «гулять» и образовались трещины. Стены школы были усилены металлическим поясом, то же самое сделали и со спортивным залом, однако это не помогло – рост трещин продолжился. Впрочем, опасности это не представляло, учреждение под постоянным надзором работало до 2013 года, а затем левое крыло всё-таки признали аварийным и его закрыли для посещения детьми.

– С того момента ежегодно институтом «Промгражданпроект» производилось обследование школы на безопасность, то есть специалисты определяли, можно ли заниматься в остальных помещениях, – сообщила начальник управления образования Елена Вирбицкас. – В 2016 году был закрыт спортивный зал, там пришел в негодность пол, однако в этот же период провели работы по усилению столовой. В левую часть школы доступ детям был полностью перекрыт.

Почему закрыли?

В середине марта прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. На повестке дня стоял один вопрос – закрытие школы № 31. Члены комиссии согласились с выводами недавно прошедшей проверки. Хотя, честно говоря, занятия там можно было бы и продолжить, основное здание в более-менее безопасном состоянии, но…

Оказалось, что один из эвакуационных выходов на случай пожара находится в левом, аварийном, корпусе, а доступ детей туда запрещен. Правила же требуют, чтобы с каждого этажа был такой выход, которым ученики в случае опасности могли бы воспользоваться. Поэтому и пришлось прекратить работу всего учреждения.

Каким-то образом разрешить ситуацию, например капитальным ремонтом, тоже было нельзя. Аварийные корпуса можно только снести. Вот так и остался довольно крупный поселок без единственного образовательного и, чего греха таить, культурного учреждения.

Как учиться будем?

На заседании КЧС сразу задумались о том, как организовать учебный процесс для детей поселка, ведь их немало – порядка 350 человек.

– Это наша ответственность и наша обязанность – сделать всё, чтобы дети продолжили получать качественное образование, – подчеркнул на заседании глава Бийска, председатель КЧС Александр Студеникин.

В итоге решено учеников распределить по двум ближайшим школам – 4-й и 1-й. Впрочем, ближайшими их можно назвать с большой натяжкой, именно поэтому один из главных вопросов – организация доставки детей к этим школам.

В итоге пришли к выводу, что для безопасности учеников лучше всего организовать фрахтовые поездки от территории школы № 31 к школам № 1 и 4. Сейчас учителя 31-й собирают списки детей, которые будут ездить этими рейсами. Отметим, что фрахт будет оплачивать город, то есть родители не потратят на это ни копейки.

– Младшее звено будет обучаться в школе № 1, – поделилась информацией с «АП» начальник управления образования Елена Вирбицкас. – А среднее – в 4-й школе. Проблем с питанием не возникнет, так как во всех трех школах один оператор.

Кроме того, как нам сообщили в управлении образования, сама школа № 31 сохраняет свое юридическое лицо, педагогический кадровый состав и учеников, то есть дети так и будут учиться в 31-й, но в корпусах других школ. И, кстати, МБОУ «СОШ № 31 им. А.В. Спекова» продолжит набирать первоклассников.

Перспективы

Наверняка многие бийчане, когда-то учившиеся в 31-й школе, сейчас испытывают смешанные чувства, ведь совсем скоро родных корпусов, где прошли их детские годы, не станет, они будут снесены. Управление образования уже направило документацию на согласование этих работ, и, видимо, этим летом здания учреждения отравятся в небытие. А что же дальше?

В последние годы администрация города несколько раз подавала заявки в различные краевые и федеральные программы на строительство нового учреждения, но пока безрезультатно. Тем не менее местные власти продолжают заниматься этой проблемой, ее же пытаются решить и в Министерстве образования и науки Алтайского края, чтобы на месте снесенной школы построить новую.

Резонанс

Администрация города опубликовала информацию о закрытии школы № 31 17 марта, и тут же началось бурное обсуждение ситуации в социальных сетях. Одни бийчане уверенно говорят, что это должно было произойти много лет назад. Например, Светлана Омелёхина написала:

«Давно пора закрыть! Мои двое детей и внучка учились в этой школе. Хоть успели закончить…»

Однако ей и тем, кто придерживался такого же мнения, поспешили ответить другие горожане, которые высказали опасения, что новое здание школы могут и не построить.

– То же самое в свое время произошло и с 29-й, – сообщила на форуме Татьяна Иванова. – Детей распределили по разным школам, на этом всё и закончилось.

Многие же родители даже и не думали, что дело дойдет до закрытия школы. Так, мама ученика Елена Козлова лишь просила о ремонте корпусов, но специалисты посчитали иначе – капремонт сделать невозможно. И теперь многие родители переживают, как встретят их детей в других школах, как они будут добираться.

– Но люди-то что ждали в ответ? По щелчку ремонт среди учебного года или чтобы новую школу им привезли? – задалась на одном из форумов вопросом бийчанка Евгения Мирон. – У каждого действия должна быть цель.

Действительно, закрытие 31-й школы добавило немало проблем всем – и родителям, и педагогам, и властям. Впрочем, будем объективны: рано или поздно это бы произошло.

Комментарии

Татьяна Ильюченко, председатель комитета по социальной политике АКЗС:

– Эта проблема больная, у нее давняя и очень непростая история. Изначально школа № 31 была построена с серьезными нарушениями, и это привело к ее нынешнему аварийному состоянию.

Мы держим ситуацию на контроле. Решение о переводе учеников в школы № 1 и 4 cчитаю оптимальным: в 4-й сделан капремонт, дети там занимаются в первую смену, а ребята из 31-й школы будут учиться во вторую смену. А в школу № 1 будут ходить ученики начальных классов из аварийной школы, и коллективы двух школ делают всё для того, чтобы учебный процесс не пострадал.

Что касается cудьбы самой школы № 31, то в другом регионе найден подходящий для нее проект. Это проект повторного применения. Сейчас идет его доработка и адаптация, чтобы на месте снесенной аварийной школы построить новую. Строительство, возможно, начнется в будущем году. Министерство образования региона ищет оптимальные пути решения этого вопроса и источники финансирования.

Андрей Абрамов, депутат АКЗС:

– Проблема бийской школы № 31 известна с 1964 года, она появилась в результате строительной ошибки. Единственным выходом была стяжка здания стальными муфтами. Так школа простояла более 50 лет.

Я начал заниматься этой проблемой после того, как стал депутатом АКЗС в 2016 году. С точки зрения социального развития поселка Нагорного школа играет важную роль. Закрытие школы приведет поселок к деградации.

И вот в 2020-м появилась надежда подать в КАИП заявку на изготовление проектно-сметной документации, а это около 11–12 млн рублей. Но пандемия на несколько месяцев затормозила все процессы.

Наконец стало понятно, что без широкого общественного резонанса строительство школы не начнется. Родители учащихся вынесли эту тему на общественное обсуждение. Сейчас идет подбор экономически эффективных проектов новой школы и прорабатывается возможность войти в краевую инвестиционную программу, которая корректируется несколько раз в год. Очередная корректировка намечена на конец весны, где и будет рассмотрена наша заявка на проектно-сметную документацию строительства новой школы. Далее, после подготовки ПСД, планируется вхождение в КАИП на 2022 год.

Олег АМЕЛЕВ (фото автора)

Новости Бийска

Алтайская правда