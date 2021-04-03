Горняк22: Алтайский министр образования напишет ЕГЭ с родителями выпускников

Во вторник, 30 марта, в Барнауле пройдет всероссийская акция «На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями». В ней примут участие не только мамы и папы выпускников, но также министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, ректоры, вузов, депутаты.

Единый госэкзамен по русскому языку можно написать в 22-й гимназии. Мероприятие начнется в 12:30. Участникам предложат сокращенный вариант ЕГЭ, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

Участвовать будут родители выпускников, а также представители образования и власти. На экзамене продемонстрируют, как осуществляется контроль, какие соблюдаются меры эпидбезопасности.

В прошлом году Максим Костенко сдавал с родителями экзамен по истории в рамках такой же акции.

Барнаул

Алтайская правда